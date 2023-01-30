برنامج «هذا الصباح» يبرز تقارير «الوطن» عن حياة كريمة ومعرض الكتاب

أبرز برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلامية دعاء جاد الحق، على قناة «إكسترا نيوز»، تقريرًا نشر في عدد «الوطن» الصادر اليوم، بعنوان «حياة كريمة.. مليار جنيه تكلفة إنشاء المراغة المركزي»، إذ أن المستشفى تضم 30 سرير عناية مركزة، و 21 جهاز غسيل كلوي، و17 حضانة و6 غرف عمليات.

وأبرز كذلك موضوه جاء بعنوان «والمبادرة انتهاء 70% من مشروعات الغاز في المنوفية»، والذي رصد كذلك تطوير وادي الصعايدة بأسوان، إذ تضمن إقامة مجمع للخدمات الحكومية، ومركز شباب ومدارس.

وأبرز برنامج «هذا الصباح» تقارير «الوطن» عن معرض الكتاب، من بينها موضوع بعنوان «12 دولة أفريقية في ضيافة معرض الكتاب.. عناوين باللغة العربية وبطاقات تعريفية للجمهور».

كما أبرز البرنامج تقرير آخر عن معرض الكتاب جاء بعنوان «إقبال كبير على المعرض في اليوم الرابع.. وكتيبة المتطوعين من 250 شابا وفتاة في خدمة الزوار والضيوف»، الذي أبرز تكثيف 250 متطوعاً جهودهم فى خدمة زوار وضيوف معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ54، بالاتزامن مع تزايد الإقبال الجماهيرى من مختلف المحافظات والجنسيات ، باليوم فى رابع أيام المعرض.