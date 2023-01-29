الكشف عن 1555 مواطنا ضمن «حياة كريمة» في كفر الشيخ بالمجان

اختتمت القافلة الطبية المجانية التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بمحافظة كفر الشيخ، أعمالها بقرية منية جناج، التابعة لمركز دسوق، بمقر الوحدة الصحية، على مدار يومين متتاليين، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إقبال كبير من الأهالي على القافلة الطبية

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي قرية منية جناج، والقري المجاورة، وشملت عدة تخصصات طبية «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن»، بجانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1555 مترددا، وخضع 70 مواطنا للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ118 حالة، وأشعة لـ49 حالة، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية، خاصة فيروس كورونا المستجد، وانتفع بها 873 مواطنا.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشار «شنح»، إلى أنه جرى تقديم خدمات التقارير الطبية لـ5 مرضي، والتحويل لأقرب مستشفى لـ29 مريضًا لاستكمال تلقي العلاج اللازم، أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدمًا الشكر لكلٍ من الإدارة الصحية بمركز دسوق، ومجلس مدينة دسوق، وغرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.

يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ومتابعة الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.