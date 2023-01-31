فنانون تعرضوا لأزمات صحية في أول شهر بـ2023.. وموقف حالتهم الآن

مع انطلاق عام 2023 تعرض عدد من الفنانين المشاهير لوعكات صحية شديدة جعلت الجمهور يبحث دائما عن تطورات حالتهم الصحية ومن بينهم إسعاد يونس وأبو الليف وحلمى بكر وغيرهم.

وكانت من أوائل الفنانين الذين تعرضوا لوعكة صحية مع بداية عام 2023 هي الفنانة إسعاد يونس والتى كانت قد أعلنت عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيسبوك» عن إجرائها لعملية جراحية حيث قالت «أجرت صباح اليوم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض».

نجوم تعرضوا لأزمات صحية في بداية عام 2023

كما كشفت الصفحة الرسمية للفنانة إسعاد يونس عن السبب وراء أزمتها الصحية فقالت «بعد سقوطها من على درج سلم منزلها، ما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى دار الفؤاد بأكتوبر وأشرف على حالتها الدكتور عمر سليمان وتم إجراء الجراحة العاجلة، وهي الآن في مرحلة التعافي، طالبين منكم فضلا وليس أمرا الدعاء لها بالشفاء».

وكشفت مصادر خاصة لـ«الوطن» بأن الحالة الصحية للفنانة إسعاد يونس فى تحسن كبير وتخضع للعلاج الطبيعي فى هذه الفترة.

حلمي بكر يتعرض لأزمة صحية

هناك أيضا الموسيقار حلمى بكر الذي تعرض هو الآخر لأزمة صحية مع الشهر الأول فى عام 2023 وكشف عن هذا الأمر دكتور عاطف إمام عميد معهد الموسيقى العربية الأسبق، عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك حيث قال «تمنياتي للموسيقار الكبير حلمي بكر بالشفاء العاجل إن شاء الله».

وكشف دكتور نور، الصديق المقرب للموسيقار حلمى بكر، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الحالة الصحية لحلمي بكر في تحسن كبير فى الفترة الاخيرة وبدأ يستعيد صحته.

وهناك أيضا الإعلامية سالى عبد السلام التى كشفت هى الأخرى عن إصابتها مجددا بمرض الثعلبة وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع انستجرام حيث قالت «دخلت الدوامة دى تاني، مرض الثعلبة وخلل المناعة للمرة السابعة فى 5 سنين ..سبحانك يا ربيا دوبك لسه مخلصة علاج و كورتيزون وحاولت أخس تانى وأرجع أعالج شعرى من الصيف، فى 5 شهور تعافى بعد ما تتعالج تطلع تانى بالسرعة دى ودى أول مرة تحصل، 3 شهور من الضغط النفسى والعصبى».

وتابعت سالى قائلة «ودي أول حاجة ترجع المرض ده، حاولت أمثل إني كويسة زي ما على طول بعمل بس جسمى كل مرة بيرفض يمثل معايا وابتلى في أكتر حاجة كنت بحبها.. سبحانك يا رب لما الدكتورة تقولى فى أطفال وبنات بقيت تيجى تاخد الحقن وتقول سالى بتاخدها فرحت.. قولت لعلها المنجية من الابتلاء، ادعوا لى .. مفيش حاجة تستاهل انك تضغط على نفسك ولا تزعل وتمرض و تموت».

ومؤخرا تعرض أيضا الفنان نادر أبو الليف لأزمة صحية كبيرة تسببت فى نقله إلى المستشفى وكشف فى تصريحات خاصة ل لـ«الوطن» بأنه يعانى من مشكلة فى التنفس بسبب ضعف فى عضلة القلب وبالفعل تلقى العلاج اللازم وخرج من المستشفى لاستكمال علاجه فى المنزل.

وهناك أيضا الفنان نعيم عيسي الذي تعرض هو الآخر لأزمة صحية حيث يعانى من التهاب خلوى فى القدم وصفائح الدم قليلة ومشاكل فى وظائف الكلى وتم نقله للمستشفي لتلقي العلاج اللازم وكان قد تم وضعه فى العناية المركزة لخطورة الحالة ولكن تحسنت منذ أسابيع ونقل لغرفة عادية .