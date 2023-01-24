تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ 5 فنانين.. إسعاد يونس تخضع لعلاج طبيعي

تعرض عدد من الفنانين لأزمات صحية مفاجئة، خلال الفترة القليلة الماضية، نستعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم وتطورات حالتهم الصحية من خلال التقرير التالي:

إسعاد يونس

قالت مصادر مُقربة من الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، لـ«الوطن»، إنّ الحالة الصحية لها تشهد تحسنًا كبيرًا، إذ لا زالت تخضع لجلسات العلاج الطبيعي، بينما موعد استئناف نشاطها الفني لم يُحدد بعد، مطالبًا الجمهور بالدعاء لها لحين التماثل للشفاء.

حلمي بكر

أعلنت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، في وقت سابق، عن تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر في بيان لها، مؤكدة أنه يعاني من قصور في الكلى والكبد، والتهاب في الشعب الهوائية، مشيرة إلى أن الطاقم الطبي المعالج له فضل احتجازه داخل العناية المركزة لتنظيم ضربات القلب وتجنب تعرضه لأي مضاعفات.

عمرو محمد علي

كشف الفنان عمرو محمد علي، تفاصيل علاجه على نفقة الدولة، موضحًا أنّ أحد مستشاري وزارة الصحة تواصل معاه هاتفيًا، واستقبله في عيادته، يأتي ذلك استجابة له بعدما كشف عن حالته الصحية عبر وسائل الإعلام مؤخرًا، خاصة أثناء حواره مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه «واحد من الناس» عبر شبكة تليفزيون الحياة.

نعيم عيسى

كشف سامي نعيم، ابن الفنان نعيم عيسى، عن خروج والده من المستشفى، وذلك بعد تحسن حالته الصحية بشكلٍ كبير، ومن المُفترض استكمال مرحلة العلاج بالمنزل، لحين التماثل للشفاء بشكلٍ كامل.

محمد التاجي

أكد الفنان محمد التاجي، استئناف نشاطه الفني، رغم إجرائه لعملية جراحية في القولون منذ فترة، حيث يجري تصوير مسلسل «الصندوق الغامض» والجزء الرابع من مسلسل «اللعبة».