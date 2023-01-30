مصرع طفل وإصابة آخر سقطا أسفل عجلات قطار بالسنطة.. اختل توازنهما

لقي طفل مصرعه وأصيب آخر بكدمات وكسور وسحجات وجروح متفرقة، وفي حالة خطرة، إثر سقوطهما من القطار بالقرب من محطة القرشية بمركز ومدينة السنطة، وتم نقلهم إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا، وتحرر محضر بالواقعة.

إخطار بسقوط طفلين

تلقى مأمور مركز شرطة السنطة، وغرفة عمليات الإسعاف بلاغا يفيد بسقوط طفلين من قطار السنطة بالقرب من محطة القرشية بعد أن اختل توازنهما أثناء سير القطار، ما أدى إلى مصرع أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقلهما إلى مستشفى المنشاوي بطنطا.

مصرع طفل وإصابة آخر

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع طفل يدعى «حمزة ع. ع» في العقد الأول من العمر، مقيم بقرية ميت يزيد، وإصابة آخر يدعى «يوسف. أ. .ع» بكدمات وكسور وسحجات وجروح متفرقة وفي حالة صحية خطرة، إثر سقوطهما من أحد القطارات بالقرب من محطة القرشية بمركز ومدينة السنطة، بعد أن اختل توازنهما.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى المنشاوي بطنطا، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، والتحفظ على الجثة داخل المشرحة بذات المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.