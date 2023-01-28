مصرع شاب أسفل عجلات القطار في كفر الزيات بالغربية

لقي شاب في العقد الثاني من العمر، مصرعه أسفل عجلات القطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، بدائرة مركز شرطة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بمصرع شاب

تلقي مأمور مركز شرطة كفر الزيات، وغرفة عمليات الإسعاف، بلاغاً يفيد بمصرع شاب أسفل عجلات القطار، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بمدينة كفر الزيات.

معبر غير شرعي

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع شاب يدعى «محمد. ا »، في العقد الثاني من العمر، طالب بالصف الثاني الثانوي العام، أسفل عجلات القطار، حال عبوره من معبر غير مخصص لعبور المشاة، بمدينة كفر الزيات، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، تمهيدا لتسليم الجثمان إلى ذويه، لدفنه بمسقط رأسه في مقابر العائلة.