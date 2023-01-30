حبس المتهمين بسرقة كابلات نحاسية في القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين في قضية سرقة كابلات نحاسية بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق، في الجلسة التي عقدت لإدلاء المتهمين باقوالهم في التهم المنسوبة إليهم.

وأوضحت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من 7 أشخاص من بينهم سائق جميعهم مقيمين بمنطقة قصرالنيل بالقاهرة، تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الكابلات النحاسية بأسلوب القطع عن طريق أدوات سحب وقطع الكابلات، وذلك لبيعها لتجار الخردة من أجل تحقيق الأرباح وتحصيل الأموال.

وتابعت التحقيقات اعتراف المتهمين بحيازتهم لفرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار بقصد الدفاع، و58 كابل نحاسي، وزنت نحو 1.200 طن من متحصلات نشاطهم الاجرامي، وسيارة لتسهيل تحركاتهم، وبعض الأدوات المستخدمة في سحب وقطع الكابلات

الموقف القانوني

قال المحامي محمود عبدالله، إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن من يرتكب واقعة السرقة، يعاقب بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

وأشار المحامي إلى أن الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا، ولو مع حصول استئنافه.

ضبط المتهمين

جاء ذلك عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على المتهمين حال تواجدهم بالسيارة بدائرة المركز وبحوزتهم المضبوطات، وأنهم كانوا يقومون بنقل المسروقات، تمهيدا لبيعها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.