ضبط 7 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كثّفت أجهزة الوزارة في الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 1984 قضية متنوعة داخل قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 7010 قضايا سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، كما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 1087 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب».

وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.