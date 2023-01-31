اللحظات الأخيرة في حياة شاب السلام.. خلاف نهايته الموت

«كان فيه مشكلة بيني وبينه، الموضوع بدأ بخناقة في الشارع ومسكنا فى بعض فضربته بسكين، وقع على الأرض ومات وبعد كده رجعت بلدنا ورميت السكين هناك».. بتلك الكلمات اعترف المتهم أمام جهات التحقيق بقتل أحد الأشخاص بمنطقة السلام بالقاهرة بتفاصيل جريمته وإنهاء حياة المجني عليه بسبب خلافات بينهما، وبعد تحقيقات موسعة فى الواقعة أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما جدد قاضي المعارضات حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كما أمرت جهات التحقيق بإرسال الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة فى محيط مكان الواقعة، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.

كواليس الواقعة

وفيما يتعلق بكواليس تلك الواقعة، فقد كانت بدايتها عندما ورد بلاغ إلى الشرطة يفيد بطعن أحد الأشخاص فى أحد شوارع منطقة السلام بالقاهرة، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة، وبالفحص تبين أن المجني عليه تلقى طعنة بالصدر بواسطة «سكين» خلال مشاجرة مع أحد الأشخاص، ونقله رجال الشرطة إلى المستشفى ولكنه توفي عقب وصوله إلى المستشفى، كما تبين من خلال تحريات الشرطة وجود خلافات سابقة بين الطرفين.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن العقوبة القانونية، أوضح حسن شومان لـ«الوطن»، أن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أنه «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».