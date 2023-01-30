متحدث الخارجية الأمريكية لـ إيمان الحصري: العالم يعاني بسبب الأزمة الروسية والأوكرانية

قال صامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن العلاقات المصرية الأمريكية مضى عليها أكثر من قرن، مضيفا أن مصر تلعب دورا فى تخفيف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

مصر لها دور محوري فى الملفات الإقليمية

وأوضح «وربيرج» في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج مساء DMC مع الإعلامية إيمان الحصري، أن مصر لها دور محوري في الملفات الإقليمية، وكذلك تخفيف الأوضاع بين فلسطين وإسرائيل والملفات الأخرى، وتعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن لمصر مهمة جدا، لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين التي تمتد لأكثر من قرن.

تطور في قضية المناخ

وأضاف أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا في قضية المناخ خاصة أن مصر تلعب دورا كبيرا في تهدئة الأوضاع في المنطقة وإدارة ملفات المنطقة بمختلف أنواعها.

وأشار المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الدولة المصرية تعزز تمكين دور القطاع الخاص، مضيفا أن العالم يعانى بسبب الأزمة الروسية والأوكرانية اقتصاديا، ونقدم مليارات مساعدة مباشرة لمصر والمنظمة الدولية للغذاء، وكذلك تقديم المساعدات من خلال تقنيات زراعية جديدة ومتطورة للمزارعين المصريين، بالإضافة إلى أن هناك تعاونا فى ملفات التعاون الزراعي والغذاء.