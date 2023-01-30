وزير الخارجية: استقرار القاهرة يسهم في تحقيق المصالح المصرية الأمريكية

قال وزير الخارجية المصرية، إن مصر تثمن العلاقات المصرية الأمريكية في شقها الاقتصادي وما تحقق على مدى الـ 4 عقود الماضية من تطور في هذا المجال، بداية بالمعونة الاقتصادية التي كان يتم توفيرها، والتي تم تخفيضها نتيجة الاحتياجات الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، واستجابة مصر لذلك، لافتا إلى أن استقرار مصر وقوتها يسهم في تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية،

وأوضح وزير الخارجية المصري أن مصر دائمًا ما تتطلع لمزيد من التعاون والإسهام من قبل الولايات المتحدة لما لديها من قدرات يعلمها العالم أجمع، وإمكانيات كبيرة، لافتًا إلى أن المشروعات التي ذكرها وزير الخارجية الأمريكي هي مشروعات مهمة، غير أنها في نطاق محدد وهو نطاق فني.

أزمة الدول النامية ومن بينها مصر في التضخم

وأشار إلى أن الأزمة التي تعاني منها العديد من الدول النامية الآن ومن بينها مصر هي أزمة التضخم، وضغوط الأمن الغذائي وأمن الطاقة وارتفاع الأسعار، وجميعها تقتضي مزيد من التعاون في إطار العلاقة الإستراتيجية ومزيد من القدرات الأمريكية، سواء من خلال العمل مع مؤسسات التمويل الدولية أو من خلال العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى أنه أستشعر من حواره مع الوزير الأمريكي تفهمه لهذه الضغوط الاقتصادية، ورغبة في الإسهام لرفع هذه الضغوط، معربًا عن أمله أن تؤدي الاجتماعات المقبلة للّجنة الاقتصادية المشتركة إلى وضع إطار وآليات سيكون لها تأثيرها للاستفادة من الإمكانات، ليس فقط في إطار التعاون القائم فيما بين القطاعين الخاصين وهو تعاون مثمر لهما.

مصر تستضيف الكثير من الشركات الأمريكية

وتابع أن مصر تستضيف الكثير من الشركات الأمريكية، إلا أن هناك العديد من الآليات لدى الإدارة الامريكية، في إطار ضمان الصادرات وإتاحة بعض الموارد من قبل الولايات المتحدة تخفف العبء عن الشعب المصري وعن الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الحرجة، إذ أن الحكومة المصرية لديها طموح كبير وعلى شركائنا أن يلبوا هذا الطموح، في إطار العلاقة الإستراتيجية، وفي إطار المنفعة المتبادلة، مؤكدًا أن استقرار مصر وقوتها يسهم في تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية، والتوازي في هذه المصالح وما أتت به من عوائد مباشرة بالنسبة للجانبين.