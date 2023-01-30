ضبط 47 طن مواد بترولية في محطة وقود موقوفة عن العمل بسوهاج

ضبطت حملة تموينية بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج 55 طن مواد بترولية في محطة وقود سيارات موقوفة عن العمل بالمركز، بينها 28 طن سولار و19 طن بنزين 92، كما تم ضبط 7 أطنان أسمنت مجهول المصدر، وطن ردة غير صالحة للاستخدام، كما تم تحرير 4 محاضر لصيدليات مخالفة للائحة العمل، وذلك بحسب هالة أبو الفتوح، مدير إدارة التجارة الداخلية بمحافظة سوهاج.

حملة تموينية بسوهاج

وشكلت مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين، حملة مكبرة للمرور على محطات تموين السيارات ومخازن الأسمنت والسوبر ماركت بدائرة مركز دار السلام، شارك فيها عبد الرحيم أحمد، رئيس قسم المواد البترولية، ومحمود محمد، رئيس قسم الرقابة التجارية بمركز دار السلام، وقوة سريةمن الإدارة العامة لمباحث الجنوب برئاسة العقيد محجوب قاسم، وهيئة الرقابة على الدواء برئاسة الدكتور خالد سعد.

تحرير 13 محضرا تموينيا

وتمكنت الحملة من تحرير 13 مخالفة أسواق ومواد بترولية وعدم إعلان أسعار سلع غذائية وصيدليات، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.