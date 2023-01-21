إعدام 175 كيلو لحوم فاسدة وتحرير 16 محضرا في حملة تموينية بسوهاج

تمكنت حملة تموينية بمحافظة سوهاج من ضبط 175 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وإعدام سلع غذائية منتهية الصلاحية وتحرير 16 محضرا بقريتي برديس والحجز بمركز البلينا بمحافظة سوهاج.

المرور والتفتيش التمويني على قرى سوهاج

شنت مديرية التموين بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بسوهاج برئاسة الدكتور أحمد حمدي الشبح مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم والدكتور ريمون فايزطبيب بيطري بإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم والدكتور محمود رئيس قسم التفتيش بالإدارة البيطرية بالبلينا وبالتعاون مع إدارة حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج برئاسة سحر حامد عجاج مدير الإدارة إذ تم المرور والتفتيش على قرى سوهاج ومن بينها قريتا برديس والحجز بمركز البلينا.

تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين

ورصدت الحملة مخالفات متنوعة شملت تحرير 16 محضرا تموينيا بينها محضران لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي 175 كيلو لحوم، ومحضر تجميع دقيق مدعم، و5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و6 محاضر شهادات صحية، ومحضر عدم مطابقة الخبز للمواصفات ومحضر تجميع دقيق وتم إعدام السلع الغذائية منتهية الصلاحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.