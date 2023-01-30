ضبط 3 أطنان مواد غذائية و1200 زجاجة عصير فاسد في حملة تموينية بسوهاج

تمكنت حملة تموينية في مركز دار السلام بمحافظة سوهاج من ضبط 3 أطنان أرز ودقيق وملح و1200 زجاجة عصير مجهولة المصدر، بالتعاون بين مديرية التموين وإدارة مباحث التموين بسوهاج وشؤن الرقابة وقسم حماية المستهلك، كما تم تحرير 6 محاضر ومحضرين ضبط سلع مجهولة المصدر، و4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار ضبط الأسواق وجودة السلع الغذائية، بناء على تعليمات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشن حملات دورية على الأسواق والمحل التجارية والمخابز والمستودعات التموينية وأنابيب البوتاجاز.

ضبط 50 كيلو لحوم فاسدة

كما ضبطت حملة تموينية بمركز البلينا بمحافظة سوهاج 50 كيلو لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحل تجاري قبل وصولها للمستهلك، وتم تحرير المحضر اللازم لصاحب المحل التجاري، وجرى إعدام اللحوم الفاسدة بمعرفة الحملة.

حملات تموينية دورية لضبط الأسواق بسوهاج

وقال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن»، إن المديرية بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطري، تشن حملات بصفة دورية لمراكز سوهاج والقرى لمراقبة الأسواق والمحال التجارية، وتقوم بمصادرة وإعدام المضبوطات الفاسدة.