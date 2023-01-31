رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظات 2023 بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الأول، وبدأ الطلاب وأولياء الأمور في البحث عنها بالاسم ورقم الجلوس، وذلك من خلال عدة خطوات نستعرضها في السطور التالية.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

ويستطيع الطلاب الحصول على النتيجة من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس، وتظهر لهم على موقع مديريات التربية والتعليم، بعد اتباع عدة خطوات، وهي كالتالي:

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات 2023

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم هنا .

- النقر على أيقونة نتائج الشهادة الإعدادية.

- تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

- ادخال رقم الجلوس والاسم.

- النقر على كلمة استعلام.

- الانتظار حتى تظهر النتائج أمامك.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات

يذكر أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم أكد في تصريحات سابقة له إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام 2023، والذي سيكون الأسبوع المقبل، مؤكدًا أنه لن يتم ربط إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 بسداد المصروفات الدراسية.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول

وتعرض« الوطن» خلال السطور التالية معكم توزيع درجات المواد الدراسية التي أدي فيها الطلاب بالصف الثالث الإعدادي امتحانات الشهادة الإعدادية طبقا لوزارة التربية والتعليم وجاءت على النحو التالي.

إجمالي المجموع الكلي 280 درجة للفصلين الدراسي الأول والثاني بمعدل 140 درجة للترم الواحد، وهي كالتالي:

1- مادة اللغة العربية المجموع الكلي 80 موزعة 40 درجة على كل ترم.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة للترم الأول والثاني بمعدل 30 درجة لكل فصل دراسي.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، 20 درجة للفصل الدراسي

- مادة الرياضيات 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، بمجموع الكلي 60 درجة.