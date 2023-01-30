تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجنوب سيناء

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الأول خلال أيام، وبدأت عمليات تصحيح أوراق الإجابة فور انتهاء أعمال الامتحانات الأسبوع الماضي، استعدادا لعمليات الرصد وتسليم النتيجة إلى مديرية التربية والتعليم.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه طالب محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بضرورة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في أقرب وقت قبل نهاية إجازة نصف العام التي بدأت مطلع هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن إجمالي الطلاب والطالبات بالشهادة الإعدادية بلغ نحو 3308 على مستوى الإدارات.

وأشار محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أنه من المقرر إعلان النتيجة الأسبوع المقبل بعد اعتمادها وتحديد نسبة النجاح في الفصل الدراسي الأول.

نشر النتيجة على البوابة الإلكترونية للمحافظة

ولفت إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجنوب سيناء، سيجري نشرها على البوابة الإلكترونية للمحافظة عن طريق استخدام رقم جلوس الطالب، مؤكدًا أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أي بلاغات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول الشهادة الإعدادية، وجاءت الأسئلة في مستوى كل الطلاب.

75 لجنة للشهادة الإعدادية

وأوضح «فودة»، إلى إن إجمالي الطلاب والطالبات الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 3308 طلاب وطالبات موزعين على 75 لجنة على مستوى الإدارات الثمانية بالمحافظة.