اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة بورسعيد

اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2023 بنسبة نجاح 76% تمهيدا لإعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة في اللجان.

إعلان النتيجة عبر موقع «تعليم بورسعيد»

وقالت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد إنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد 2023 عبر الموقع الرسمي للمديرية بعد أن اعتمدها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بنسبة مساء اليوم 76%.

وعقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا مساء اليوم الأحد، بحضور هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

محافظة بورسعيد أولى المحافظات التي أجرت تجربة «البابل شيت»

وصرحت هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد لـ«الوطن»، بأن 13879 طالبا وطالبة منهم 7107 طلاب و6628 طالبة بمختلف مدارس بورسعيد الرسمي واللغات والتجريبي والخاص، قد أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية داخل 67 لجنة، يوم 18 يناير، ولمدة أسبوع بنظام البابل شيت، حيث إن محافظة بورسعيد أولى المحافظات التي أجرت هذه التجربة الجديدة.