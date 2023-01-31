طقس كفر الشيخ اليوم.. أمطار متوسطة بنسبة 60% والعظمى تسجل 18 درجة

يشهد طقس محافظة كفر الشيخ اليوم الثلاثاء، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، يصاحبه نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وسط توقعات بسقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا، خاصة على المدن الساحلية في شمال المحافظة، والمطلة على البحر المتوسط.

طقس كفر الشيخ اليوم

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود محافظة كفر الشيخ اليوم الثلاثاء، طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهاراً، بارد ليلاً، وذلك على كافة الأنحاء، مع سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 40 إلى 60%، ونشاط الرياح على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة في كفر الشيخ

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، معتدلة إلي مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 إلي 2.25 متر، على أن يكون اتجاه الرياح غربية إلي شمالية غربية، فيما تُسجل درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء العظمى 18 درجة مئوية، وتبلغ الصغري 9 درجات مئوية، وسرعة الرياح 42 كيلومترا في الساعة، مع طقس غائم.

رفع حالة الطوارئ القصوى

وأعلنت محافظة كفر الشيخ رفع حالة الطوارئ القصوى استعداداً لاحتمالية سقوط أمطار، وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية على عدد من المحافظات الساحلية والوجه البحري خلال الساعات المقبلة، ما بين متوسطة واحتمالية أن تكون رعدية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.