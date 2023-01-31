طبيب يعلق على انتشار ظهور كورونا الجديد «إكس بي بي 1»: لا داعي للقلق

قال الدكتور محمد عبدالسلام استشاري الأمراض الصدرية في الزقازيق، تعليقا على إعلان الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة بشأن انتشار متحور جديد من فيروس كورونا باسم «إكس بي بي 1»، إن الأمر لا يدعو إلى القلق.

اللجوء للطبيب فور ظهور أي أعراض

وأوضح «عبدالسلام» خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن درجة الوعي بتعامل المرضى والكوادر الطبية مع فيروس كورونا ومتحوراته أصبحت عالية، ويجب العزل المنزلي واللجوء إلى الطبيب عند ظهور أي أعراض.

ارتفاع الحرارة وضيق التنفس

وأوضح أن المتحور الجديد، يهاجم الجهاز التنفسي بشكل أقل حدة من المتحورات الأخرى، وعادة تتراوح فترة الإصابة ما بين 5 أو 7 أو 10 أيام، لافتا إلى أن من أبرز أعراضه، ارتفاع درجة الحرارة وضيق التنفس، والإرهاق والحمى.

المشروبات الساخنة والتغذية الصحية

وأشار إلى ضرورة الاهتمام هذه الفترة بتناول المشروبات الساخنة بكثرة، وتناول الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي، وفي مقدمتها البرتقال واليوسفي، حيث يساهم تناول ثمرة واحدة يوميا في رفع درجة المناعة للصغار والكبار، بالإضافة إلى التغذية الصحية والإكثار من الخضروات والتهوية الجيدة للمنازل، والتعرض للشمس خلال الصباح.

لقاحات كورونا

ولفت إلى ضرورة الحصول على جرعات اللقاح من كورونا، لأن هذه الجرعات توفر المزيد من المناعة المجتمعية والتي تساهم بشكل كبير في التصدي والحد من جائحة كورونا.