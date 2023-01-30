«العليا للفيروسات» تحذر المواطنين: لا تتهاونوا في تطبيق إجراءات كورونا

وجه الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحذيرا شديدا للمواطنين بمختلف الأعمار من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من الفيروسات التنفسية المختلفة خلال الفترة الحالية والمقبلة والمتمثلة في «البرد والإنفلونزا والفيروس المخلوي وكورونا»، مؤكداً أنه يجب التباعد الاجتماعي والالتزام بالملابس الثقيلة تجنباً للصقيع.

انتشار الفيروسات التنفسية خلال فصل الشتاء

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن»، أنه يجب على المواطنين الاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم والدافئة، وضرورة التواصل مع الطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض وعدم تناول أي أدوية دون استشارة الطبيب المختص تجنباً لأي أعراض للمرض.

وتابع: الفترة الماضية شهدت زيادة بسيطة في أعداد المصابين بفيروس كورونا ولكن حالات بسيطة وليست خطيرة.