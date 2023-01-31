السيطرة على حريق بسيارة مواد بترولية على طريق «السويس - السخنة»

تمكن رجال الحماية المدنية بمحافظة السويس من إخماد حريق نشب في إحدى السيارات المحملة بالمواد البترولية في طريق «السويس- السخنة»، ولم يسفر الحادث عن وقوع ضحايا أو إصابات.

وتم التعامل مع الحريق، بالطرق والأساليب المتبعة، تمكن خلالها رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذى نشب بسيارة خاصة بنقل المواد البترولية وإخماده.

البلاغ بالحادث

كانت غرفة العمليات الخاصة بالحماية المدنية في محافظة السويس قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى سيارات النقل الفنطاس المحملة بالمواد البترولية على طريق «السويس – العين السخنة» وتم الدفع بسيارتين مجهزتين بمادة الفوم للسيطرة على الحريق الذى نشب وإخماد النيران.

الحادث وقع عند مدخل طريق القطامية

وتبين من المعاينة أن إحدى السيارات المحملة بالمواد البترولية التي كانت تسير على طريق «السويس- السخنة» في اتجاه السخنة حدث بها ماس كهربائي أسفر عن نشوب الحريق في المحرك الخاص بها وكذلك بالوصلات الكهربائية وامتد إلى الفنطاس واشتعلت بها النيران بها، وذلك عند وصولها إلى أول مدخل طريق القطامية القديم من طريق السخنة.

محاصرة النيران والسيطرة عليها دون التأثير على حركة السير

وأسفرت الجهود التي بذلها رجال الحماية المدنية بالسويس عن إخماد النيران دون التأثر على سير المركبات على الطريق، حيث جرت محاصرة النيران واستمرار أعمال التبريد بالتوازي تسيير الطريق، وتم تم استخدام مادة الفوم في الإطفاء والتي تعمل على فصل الهواء عن المادة القابلة للاشتعال وكسر مثلث الحريق وإخماده.