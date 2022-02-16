حادث على الدائري الأوسطي: سيارة محملة بمواد بترولية تصطدم بأخرى

شهد الطريق الأوسطي منذ قليل، وقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل إحداهما محملة بتنك مواد بترولية؛ ما أدلى أسفر إلى تحطم السيارتين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا بوقوع حادث تصادم على الطريق الأوسطي، وبالانتقال تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل إحداهما تحمل تنك مواد بترولية.

تسرب مواد بترولية على الطريق

وأسفر الحادث عن تسرب المواد البترولية على الطريق، وعلى الفور جرى تم نقل الحطام وتسيير الحركة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن الطريق الأوسطي، شهد في بداية الشهر الماضي حادثا مروعا عندما، وقع تصادم بين 10 سيارات؛ ما أسفر عن مصرع مهندس شاب وتفحم جثته، واحتراق السيارات.

وتلقت الأجهزة الأمنية، حينها بلاغا بوقوع حادث تصادم مروع بالطريق الأوسطي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية و3 سيارات إطفاء، وقيادات المرور و3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

تصادم بين 10 سيارات وتفحم جثة

وتبيّن وقوع حادث تصادم بين 10 سيارات واشتعال النيران بها، وعلى الفور تم إخماد النيران بواسطة رجال الحماية المدنية، كما تمكن رجال المرور من رفع حطام السيارات وتسيير الحركة المرورية.

وتبين العثور على جثة شاب، وجرى نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن، والتحفظ على السيارات.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وكشف الملابسات، كما قررت انتداب لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث.