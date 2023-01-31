مساعد وزيرة الخارجية الأسبق: مصر كبيرة الأمة العربية ولها تأثير قوي

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، لمصر لها دلالات مهمة، موضحا أن كلا الطرفين يقدر قيمة الطرف الآخر، لافتا إلى أن اللوبى الصهيوني بدأ جزء منه يتراجع.

الدبلوماسية المصرية نشطة بشكل كبير

وأضاف جمال بيومي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، لدينا كل الأسباب لأن نكون مطمئنين، موضحا أن بعض الدول العربية ليست فى حالة جيدة بسبب ما يجرى فى ليبيا واليمن والسودان، وتحتاج لضامن لنجاح الحل، مؤكدا أن مصر كبيرة الأمة العربية ولها تأثير كبير بالإضافة إلى أمريكا أكبر اقتصاد عالمى للعمل على حل القضايا العربية.

وأشار بيومي إلى أن الدبلوماسية المصرية نشطة بشكل كبير، ونقف على أقدامنا بشكل كبير، ولدينا فرص للدعوة للاستثمار، لافتا إلى أن السفارة الأمريكية فى القاهرة من أكبر السفارات فى العالم مما يجعل الأصدقاء يعطون أهمية خاصة للعلاقة المصرية- الأمريكية.

نتنياهو في موقف صعب

ولفت جمال بيومى إلى أن نتنياهو فى موقف صعب، بسبب الاعتداء المتواصل على الفلسطينيين، موضحا أنه عندما يتعلق الأمر بالأمن القومى الأمريكى لن تتمادى إسرائيل فى الاعتداءات، والأخيرة منقسمة على نفسها بشكل كبير.