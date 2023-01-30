متحدث الخارجية الأمريكية لـ نشأت الديهي: مصر تلعب دروا جوهريا في كل ملفات الإقليم

قال صامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الحكومة المصرية تلعب دورا جوهريًا في كل ملفات الإقليم سواء القضية الفلسطينية أو السودان أو الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تهدف إلى الاستماع إلى وجهة نظر مصر تجاه كافة القضايا الهامة في المنطقة.

وربيرج: العلاقات الأمريكية المصرية ممتدة منذ سنوات عديدة

وأضاف «وربيرج»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «ten»، مساء الاثنين، أن العلاقات الامريكية المصرية ممتدة منذ سنوات عديدة، مشيرًا إلى أن أمريكا قدمت لمصر أكثر من 30 مليار دولار لمصر خلال السنوات الأخيرة، خاصة أن مصر دولة حليفة وصديقة للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري هي الحرب الروسية الأوكرانية الوحشية.

ولفت إلى أن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وهناك تأثيرات سلبية على مصر من هذه الحرب، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء هذه الحرب لحل أزمة الغذاء العالمي.

الولايات المتحدة تدرك أهمية مياه النيل بالنسبة للمصريين

وأوضح أن الولايات المتحدة تدرك أهمية مياه النيل بالنسبة للمصريين، خاصة أن هناك أكثر من 100 مليون مصري يعتمدون بشكل كامل على مياه نهر النيل، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية للوصول إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول تقاسم مياه نهر النيل، والولايات المتحدة مستعدة لتقديم الدعم في هذا الإطار.