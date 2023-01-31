الأرصاد توضح حالة الطقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار.. بينها 10 محافظات

أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم، في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، حيث أوضح البيان تعرض بعض المحافظات لا سيما السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري إلى سقوط أمطار تصل إلى رعدية وعزيزة في بعض الأحيان مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار تختلف من شمال البلاد إلى جنوبها، حيث تسقط أمطار على محافظات «الإسكندرية، البحيرة، مطروح، كفر الشيخ، دمياط» وتكون رعدية إلى غزيرة تصل إلى نسبة 60% مع طقس غائم مائل إلى البرودة ليلا ونهارا.

فيما جاءت حالة الطقس اليوم في القاهرة الكبرى مائل إلى البرودة ليلا ونهارا مع تكون الغيوم الجزئية ونشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة مع انخفاض درجات الحرارة حيث بلغت العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات.

أماكن سقوط الأمطار اليوم في المحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار اليوم جاءت في محافظات جنوب الوجه البحري وهي «الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية» بالإضافة إلى محافظة بورسعيد وتكون متوسطة بنسبة تصل إلى 50% على فترات متفاوتة مع طقس غائم مائل إلى البرودة ليلا ونهارا.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات للمواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة نظرا لوجود الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي تؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية لاسيما على الطرق الرئيسية.

كما أشار البيان إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية ليلا على البحر المتوسط حيث تبلغ سرعة الرياح من 70 إلي 50 كيلو متر في الساعة، ويتراوح ارتفاع الأمواج من 3 إلي 4.5 متر.

وعن درجات الحرارة اليوم في المحافظات جاءت كالآتي

القاهرة والوجه البحري العظمى 18 درجة مئوية والصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة

شمال الصعيد العظمى 18 درجة والصغرى 7 درجة

جنوب الصعيد العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.

كما انخفضت درجة الحرارة الصغرى في محافظات شمال الصعيد حيث سجلت أقل من 10 درجات في محافظات أسيوط حيث بلغت 7 درجات وكذلك المنيا 7 درجات، وسجلت 8 درجات في محافظات «سوهاج، بني سويف، الفيوم».