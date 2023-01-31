مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في حادث تصادم سيارتين ملاكي ونقل بالشرقية

لقى 3 أشخاص مصرعهم في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة تصادم سيارة ملاكي بسيارة نقل عند مدخل مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، فيما تم نقلهم إلى أقرب مستشفى لموقع الحادث والتحفظ على الجثامين بثلاجة حفظ الموتى.

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير البحث الجنائي اللواء محمد الجمسي، يفيد بتلقي بلاغ من شرطة النجدة يؤكد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي كانت يستقلها 3 شباب في المرحلة الدراسية الجامعية وأخرى نقل يستقلها قائدها، وأودى الحادث بحياة 3 أشخاص من بينهم قائد السيارة النقل.

تفاصيل الإصابات والضحايا

انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة فاقوس إلى موقع الحادث بمدخل فاقوس وتبين مصرع شابين كانا يستقلان السيارة الملاكي، فضلا عن إصابة شخص ثالث كان برفقتهم فيما لقى قائد السيارة النقل مصرعه، ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين والجثامين إلى أقرب مستشفى.

محضر بالواقعة والجهات المختصة تباشر التحقيقات

تحرر المحضر القانوني لواقعة تصادم سيارتين ملاكي ونقل بفاقوس، فيما أخطرت جهات التحقيق بمباشرة الواقعة، والوقوف على أسبابها، وتم التحفظ على الجثامين بمشرحة المستشفى لحين التصريح بالدفن، ورفعت الجهات المختصة آثار الحادث من الطريق لتيسير المرور أمام المركبات والمارة.