موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية.. اعرف خطوات الحصول عليها

تستعد مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية، لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأربعاء المقبل، بعد الانتهاء من عمليات تصحيح ومراجعة الامتحانات، ومن المقرر إعلان النتيجة عبر الموقع الرسمي لمحافظة الشرقية.

الاستعداد لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

وأوضح محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريح لـ«الوطن»، أنّه من المقرر إعلان ‎نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، فور اعتمادها من الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وإعلان نسبة النجاح وعدد الطلاب الذين حضروا الامتحانات بالفعل وعدد الذين تغيبوا، لافتا إلى أنّه سيتم اعتمادها الأربعاء المقبل.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

وأشار إلى أنّه سيتم إتاحة النتيجة فور إعلانها عبر الموقع الرسمي لمحافظة الشرقية، حيث يتم الدخول إلى الموقع وتسجيل رقم الجلوس، بعدها يصبح الطالب قادرا على الحصول على نتيجته كاملة بالدرجات في جميع المواد.

يذكر أنّ إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام يبلغ 136 ألفا و982 طالبا وطالبة، أمام 769 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

واوضحت مديرية التربية والتعليم، في بيان سابق، أنّ الطلاب كانوا مقسمين إلى 134 ألفا و750 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، و2157 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية، و55 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للأمل، و11 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين، و9 طلاب بلجنة مستشفى 57357.