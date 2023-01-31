مناورات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لمواجهة أي تهديدات نووية

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستجريان مناورات مشتركة لمواجهة أي تهديدات نووية في شبة الجزيرة الكورية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وحذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في مقال بعنوان:«التحالف يقف على أهبة الاستعداد»، على وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، من أنه إذا تحدى خصم «سول» أو«واشنطن»، فإنه بالتالي يتحدى تحالف البلدين ككل، وهو ما يؤكد مجددا على التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن كوريا الجنوبية، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في ضنرتهعا باللغة الإنجليزية.

ويخطط وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، لإجراء محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي، «لي جونج سوب» في العاصمة «سول» لمناقشة الردع ضد التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية المتنامية

أوستنك: «بيونج يانج» قامت بعدد غير مسبوق من عمليات إطلاق الصواريخ

وأضاف أوستن، أن غرض من زيارته إلى كوريا الجنوبية، للتأكيد مجددا أن الالتزام بالردع الأمريكي الممتد لكوريا صارم، واصفا شراكة بين البلدين بواحدة من أكثر التحالفات قدرة وقابلية للتشغيل المتبادل والتكيف في التاريخ.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، على أن «بيونج يانج» قامت بعدد غير مسبوق من عمليات إطلاق الصواريخ في تحد لقرارات «مجلس الأمن الدولي» في العام الماضي 2022، مشدداولمواجهة التهديدات المستمرة، على مجموعة من الجهود الأمنية للحلفاء: «توسيع نطاق وحجم تدريباتهم المشتركة-دمج عناصر الذخيرة الحية».

وأوضح الوزير الأمريكي، أن عندما تقف «واشنطن» و«سول» و«طوكيو» معا يكون الجميع أكثر أمانا، وأكد لويد اوستن، على أهمية تعميق التعاون الثلاثي مع اليابان، بما في ذلك إجراء تدريبات دفاع صاروخي باليستي ثلاثية ومناورات حرب ضد الغواصات.

وفي مجلس «النواب» الأمريكي، اقترح نواب، قرارا يسعى للتنديد بالاشتراكية والديكتاتوريين الاشتراكيين، بمن فيهم زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون».

النواب الأمريكي: الاشتراكية جوعت أكثر من 3.5 مليون شخص بكوريا الشمالية

وأشار القرار المقترح، يحمل عنوان:«شجب أهوال الاشتراكية»، إلى أن أكثر من 3.5 مليون شخص في كوريا الشمالية قد جوعوا بسبب ما وصفه بالجرائم التي ارتكبها منظرو الاشتراكية، مضيفا أن العديد من أعظم الجرائم في التاريخ ارتكبها منظرو اشتراكيون، بمن فيهم فلاديمير لينين، وجوزيف ستالين، وماو تسي تونج، وفيدل كاسترو، وبول بوت، وكيم جونج إيل، وكيم جونج أون ، ودانييل أورتيجا، وهوجو شافيز، ونيكولاس مادورو.

وأضاف القرار المقترح، ان الاشتراكية أدت مرارًا إلى مجاعة وقتل جماعي، وقتل أكثر من 100 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، بينما جوعت ما يصل إلى 3.5 مليون شخص في كوريا الشمالية.