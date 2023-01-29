الناتو: يجب تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية لمواجهة الصين

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرج، إنه من الضروري تعزيز التعاون بين التكتل العسكري وكوريا الجنوبية لمواجهة الصين، مضيفا أن كوريا الشمالية تمثل تهديدا للأمن العالمي.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرج، أكد أمام مجموعة من خبراء الأمن ومسؤولين في وزارة الدفاع في اليابان في عام 2017، تأييده فرض عقوبات مشددة على «بيونج يانج»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي 28 يونيو الماضي، اتهمت السلطات في العاصمة الكورية الشمالية «بيونج يانج»، «واشنطن» بتشكيل تحالف عسكري على غرار حلف شمال الأطلسي «الناتو» في آسيا.

وأوضحت «بيونج يانج»، أن هدف «واشنطن» الراسخ للإطاحة بحكومة كوريا الشمالية اضطرها إلى تطوير دفاعات أقوى، وفقا لما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط».

ستولتنبرج: «الناتو» سيظل حلفا نوويا

وأوضح ستولتنبرج، أن «الناتو» سيظل حلفا نوويا ما دامت الأسلحة النووية موجودة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، إن «بكين»، تستثمر بكثافة في تعزيز القدرات العسكرية الحديثة الجديدة، مثل: الصواريخ بعيدة المدى التي يمكن أن تصل إلى جميع أراضي التكتل العسكري.

ومن المقرر أن يصل الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، إلى العاصمة الكورية الجنوبية «سول»، اليوم الأحد، في زيارة تستغرق يومين، حيث سيلتقي بالرئيس الكوري الجنوبي، «يون سيوك-يول».

«الناتو» يسعى إلى توثيق التعاون مع الدول الشركاء في «منطقة المحيطين»

وكان ستولتنبرج، قدم في مقابلة حصرية مع وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية بمقر «الناتو» في «بروكسل»، أمس الأول الجمعة، رؤية للشراكة بين كوريا الجنوبية والحلف في قضايا الأمن الإلكتروني والتكنولوجيا والحد من التسلح.

وأكد الأمين العام للتكتل العسكري، على سعى حلف «الناتو» إلى توثيق التعاون مع الدول الشركاء في منطقة «المحيطين الهندي والهادئ».