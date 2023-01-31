إصابة 10 نتيجة إطلاق للنار في فلوريدا الأمريكية.. اثنان حالتهما خطرة

أصيب 10 أشخاص نتيجة حادث إطلاق للنار في مدينة «ليكلاند» بولاية «فلوريدا» الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت «شرطة فلوريدا» الأمريكية، إن اثنين من المصابين في حادث إطلاق النار بـ ولاية «فلوريدا» في حالة خطيرة، فيما لم تكشف الشرطة عن أي تفاصيل حول منفذ الهجوم.

سيارة زرقاء توقفت في مكان إطلاق النار

وأوضح قائد «شرطة ليكلاند»، سام تيلور، أن سيارة «نيسان» زرقاء اللون ذات 4 أبواب توقفت في مكان إطلاق النار، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في نشرتها بالغة الإنجليزية.