إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين على طريق «بورسعيد- دمياط»

أصيب ثلاثة أشخاص، اليوم، في تصادم سيارتي ملاكي على طريق «دمياط- بورسعيد»، بسبب السرعة الزائدة، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نقل المصابين إلى المستشفى

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد استقبال مستشفى الزهور لـ3 مصابين، هم رامي ربيع الريثي، 40 سنة، مصاب بكسر بالضلوع، وموسى إبراهيم شلبي، 26 سنة، من كفر سعد بدمياط، وأحمد السيد عوض، 38 سنة، من دمياط الجديدة، بكسور وجروح متفرقة بالجسم، ويُجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم.

السرعة الزائدة سبب الحادث

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن السيارة «ط هـ ر 4126» اصطدمت مع أخرى على طريق «بورسعيد- دمياط» بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على السيارتين بإدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، وتحقيق السيولة المرورية على الطريق، والتي توقفت بسبب الحادث.