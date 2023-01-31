أوكرانيا تقصف مقاطعتي «جورلوفكا» بـ«دونيتسك» بـ 8 قذائف

قصفت القوات الأوكرانية، مدينة «جورلوفكا» بـ«مقاطعة دونيتسك»، بـ 8 قذائف من عيار 155 ملم في غضون 10 دقائق، وقالت هيئة «الأركان العامة» الأوكرانية، إن «موسكو» شنت 3 ضربات جوية و4 ضربات صاروخية ونفذت أكثر من 60 هجوما من منظومات الصواريخ، في الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

فشل روسي في تنفيذ عمليات هجومية على «أفدييف» و«نوفوبافليف»

وتصدت القوات الأوكرانية، لعدة هجمات في «دونيتسك» وعلى محاور عدة، وأشارت أوكرانيا، إلى تكبد القوات الروسية خسائر كبيرة في «مقاطعة لوجانسك»، التي أعلنت «موسكو» ضمها إثر استفتاء في 2022.

وبحسب السلطات الأوكرانية، فشلت القوات الروسية في تنفيذ عمليات هجومية في «أفدييف» و«نوفوبافليف»، وأضافت «الأركان العامة» الأوكرانية، أن القوات الروسية، استهدفت مبان سكنية في «خيرسون» و«أوشاكيف»، مشيرة إلى وقوع إصابات بين المدنيين.

بوشيلين:«واشنطن» تعتبر «موسكو» خصمها في مسألة القيادة العالمية

من جانبه، قال القائم بأعمال رئيس «مقاطعة دونيتسك» دينيس بوشيلين، إن حلف شمال الأطلسي «الناتو» دخل بالفعل في مواجهة مباشرة مع روسيا، مشيرا لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إن الحلف عزز الوجود العسكري بالقرب من الحدود الروسية قبل وقت طويل من بدء الأزمة الأوكرانية.

وأضاف بوشيلين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر روسيا خصمها الرئيسي في مسألة القيادة العالمية وستتخذ أي خطوات لإضعافها.