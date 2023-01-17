قصف أوكراني على «خارتسيزسك» بـ«مقاطعة دونيتسك» المنضمة إلى روسيا

أطلقت القوات الأوكرانية صاروخين من نظام الصواريخ متعدد الانطلاق، على «خارتسيزسك» بـ«مقاطعة دونيتسك» التي أعلنت «موسكو» في 2022 ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية».

وفي وقت سابق، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، منظمة «الأمن والتعاون في أوروبا» بالسعي لإعادة أوكرانيين تم ترحيلهم قسرا إلى روسيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بريطانيا تحث برلين على دعم أوكرانيا بدبابات

وأمس الاثنين، حثت السلطات البريطانية، «برلين» على السماح بتزويد أوكرانيا بدبابات من طراز «ليوبارد»، بهدف فتح باب الدعم من دول أخرى، وقال وزير الدفاع بن والاس، إلى أنباء عن أن «وارسو» حريصة جدا بكل وضوح على التبرع ببعض الدبابات، وكذلك فنلندا.