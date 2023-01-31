«الأرصاد» توضح موعد انتهاء سقوط الأمطار في المحافظات.. احذر نشاط الرياح

على مدار الساعات القليلة الماضية، شهدت عدد من المناطق سقوط أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة جعلت المواطنين يتساءلون عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وموعد توقف سقوط الأمطار هذا الأسبوع، لتعلن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد عدد من المناطق اليوم الثلاثاء أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة وقد تكون غزيرة أحيانا على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ويصاحب ذلك نشاط في الرياح الذي يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة، شديد البرودة على الجنوب.

«الأرصاد»: استمرار سقوط الأمطار على مدار 3 أيام

ويستمر سقوط الأمطار على مدار يوم الأربعاء، ليكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتكون غزيرة أحيانا على مناطق بالإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وتكون الأمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع استمرار سقوط الأمطار حتى يوم الخميس، ليكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، لتنحسر فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة الموافق 3، لتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية علة فترات متقطعة.