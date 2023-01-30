أمطار غزيرة على كفر الشيخ.. ورفع حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس (صور)

شهدت محافظة كفر الشيخ مساء اليوم الاثنين، تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم مراكز ومدن المحافظة، وخاصة المدن الساحلية والمطلة على شاطئ البحر المتوسط، فيما تكثف شركة الصرف الصحي من مجهوداتها لرفع أي تجمعات لمياه الأمطار أولًا بأول.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

كما شهدت المحافظة انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة، حيث سجلت درجة الحرارة الصغرى 10 درجات مئوية، وسرعة الرياح 10 كيلومترا في الساعة، مع رعد وبرق في سماء كفر الشيخ.

رفع تجمعات الأمطار

من جانبها، دفعت محافظة كفر الشيخ بسيارات ومعدات شفط وكسح المياه إلى الشوارع لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار سواء كان في شوارع المراكز والمدن والقرى والطرق الرئيسية في المحافظة.

انعقاد غرف العمليات بالمحافظة

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة والمديريات المعنية، بالتواصل المستمر مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، والاستعداد الكامل لانتشار المعدات الخاصة بالوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالشوارع والأحياء المتأثرة بهطول الأمطار.

رفع حالة الطوارئ القصوى بكفر الشيخ

وأكد «نور الدين» أن هناك تعليمات مشددة إلى كافة رؤساء المراكز والمدن والقرى والجهات المعنية برفع حالة الطوارئ القصوى استعداداً لاحتمالية سقوط أمطار وفقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية على عدد من المحافظات الساحلية والوجه البحري مساء اليوم الاثنين، وغدا الثلاثاء، ما بين متوسطة واحتمالية أن تكون رعدية.