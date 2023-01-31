هطول أمطار غزيرة على كفر الشيخ.. والمحافظ يوجه بسرعة رفع تراكمات المياه

شهدت مدن وقرى وسواحل محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار غزيرة وسط نشاط لحركة للرياح وحالة من الطقس القارس شديد البرودة، التي تضرب كافة أنحاء الإقليم.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن سرعة الرياح بمحافظة كفر الشيخ اليوم الثلاثاء، بلغت 13كم/ساعة، والرطوبة 79%، كما سجلت درجات الحرارة العظمى بالمحافظة 18 درجة، والصغرى 10 درجات.

أمطار غزيرة تضرب المحافظة

من جانبه، شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على سرعة التحرك من قبل مجالس المدن والقري لرفع كميات المياه المتراكمة جراء سقوط الأمطار، لافتا إلى ضرورة متابعة حركة الخدمات والمرافق من كهرباء، ومياه شرب، وصرف صحي، وطرق، والتواصل الدائم حال حدوث أي مشكلات مع غرفة عمليات الأزمات بديوان عام المحافظة.

أمطار غزيرة على السواحل

وأكد الدكتور عبدالله علام، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ الأسبق، وعضو الجمعية العامة للجغرافيين وجغرافيا البيئة والمسطحات المائية، في تصريح لـ«لوطن»، أن طقس اليوم يسوده انخفاض كبير في درجات الحرارة وهطول أمطار غزيرة في كفر الشيخ، وذلك علي فترات منذ فجر اليوم، مشيرا إلى أن حالة الأمواج بمياه البحر الأبيض المتوسط قد تخطت حاجز المترين ونصف، وهو الأمر الذي يتطلب بضرورة توخي الحظر من قبل الصيادين حال الإقلاع على متن مراكبهم ضمن رحلات صيد بمياه البحر الأبيض المتوسط.