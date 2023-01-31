أمطار غزيرة متواصلة على الإسكندرية.. و«الصرف الصحي» يزيح تجمعات المياه (صور)

شهدت الإسكندرية فجر اليوم حتى الصباح، أمطار متوسطة وصلت لغزيرة على مناطق عدة على مستوى المحافظة، ما تبعه تعامل رجال الصرف الصحي لإزاحة التراكمات المائية، ضمن العمل بخطة الطوارئ التي جرى إعلانها منذ أمس.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الاستعداد أمس، فور ورود تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية ببداية المنخفض الجوي، يصاحبه أمطار متوسطة تغزر أحيانا، مشددا على استمرار أعمال التطهير وتخفيض منسوب البيارات ومتابعة الحالة على مدار الساعة.

خطة الصرف للتعامل مع أمطار الإسكندرية

وأشار «نافع» في بيان له اليوم، إلى أنه من المتوقع وجود عدة تجمعات لمياه الأمطار حال استمرار الأمطار الغزيرة لعدة ساعات، ونطمئن المواطنين بتواجد فرق الطوارئ وتمركز 150 سيارة ومعدة، وجاهزية طلمبات 202 محطة رفع ومعالجة.

توقعات طقس الإسكندرية اليوم

جدير بالذكر أن التوقعات الواردة من هيئة الأرصاد الجوية، بأن تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء حالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية كالآتي:

- سقوط امطار متوسطة الشدة، تكون رعدية وتغزر أحيانا، خاصة على مناطق من شمال وشرق المحافظة.

- اضطراب الملاحة البحرية مساء على ساحل البحر المتوسط، وسرعة الرياح تتراوح من 50-70كم/س، وارتفاع الأمواج من 3 - 4.5 متر

- انخفاض في درجات الحرارة، يصاحبه نشاط للرياح، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأشار رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى أنه من المتوقع وجود تجمعات لمياه الأمطار، حال استمرارها بغزارة لعدة ساعات، متابعا: «نناشد المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار على رقم الخط الساخن 175، أو على رسايل صفحة الشركة بموقع فيس بوك».