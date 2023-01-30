تجدد أمطار الإسكندرية مصحوبة بـ«صقيع».. والمحافظ يرفع درجة الاستعداد

تساقطت أمطار غزيرة على الإسكندرية مصحوبة بـ«برد الثلج» في بعض المناطق، مساء اليوم الاثنين مجددًا بعدما شهدت المحافظة أمطار خفيفة عصر اليوم، وذلك بالتزامن مع نوة الكرم في الإسكندرية.

أمطار متوسطة في الإسكندرية

وبحسب بيان الصرف الصحي في الإسكندرية، فإن الأمطار المتوسطة قد ضربت مناطق منتزه أول وثان وشرق ووسط والجمرك، وتزداد شدتها في بعض الأحيان، وخفيفة على غرب الإسكندرية في الوقت الراهن.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنبأت بسقوط أمطار اليوم، موضحة أن الحرارة تسجل 20 درجة للعظمى والصغرى 12، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر.

وتوقعت الهيئة تساقط أمطار النوة هذا العام، يوم الجمعة الماضية بنسبة حدوث 30% على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

سبب تسمية نوة الكرم

وسميت نوة الكرم بهذا الاسم بسبب غزارة الأمطار التي تنتج عنها، وهي النوات التي وضع الصيادون في الإسكندرية أسماء لها لتتناسب مع توقيت الصيد، وتأتي في موعد ثابت سنويًا، حيث تبدأ في نهاية يناير وتستمر 7 أيام، وهي الأطول على مدار العام، وتسبب ارتفاعا في الأمواج.

رفع حالة الاستعداد والطوارئ

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 60% تقريبا.

وكلف محافظ الإسكندرية الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح «الشريف»، أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

توصيات ونصائح للقيادة في المطر

وأشار المحافظ إلى أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم، وعلى رأسها ضرورة توخي الحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

وأهابت المحافظة بالمواطنين بتوخي الحذر واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:

- توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد.

- تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كيلومترا، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

- عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

- عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.