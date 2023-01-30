سقوط أمطار على الإسكندرية.. و«قوس قزح» يزين سماء عروس البحر (صور)

سقطت أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية مع غروب اليوم الاثنين، وذلك على مناطق متفرقة، واستمرت لدقائق قليلة ثم توقفت، وظهر بعدها «قوس قزح» في سماء عروس البحر الأبيض المتوسط.

وكانت توقعات هيئة الأرصاد الجوية كشفت عن سقوط أمطار اليوم بالإسكندرية، بعد غياب عن المدينة الساحلية لقرابة أسبوعين، ما تبعه إعلان شركة الصرف الصحي حالة الطوارئ لمدة 3 أيام من أجل مواجهة الأمطار حال سقوطها ضمن أيام نوة الكرم الحالية.

توقعات أمطار الإسكندرية

وتشير توقعات الأرصاد أن محافظة الإسكندرية تشهد بداية من اليوم الاثنين سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% خلال اليوم، وغدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.

إجراءات لمواجهة أمطار الإسكندرية

وتبع ذلك إعلان حالة الطوارئ في الإسكندرية ووقف الإجازات وبدل الراحات لجميع القطاعات والإدارات المعنية لحين انتهاء فترة عدم الاستقرار، بجانب الدفع بسيارات وبدالات شركة الصرف الصحي.

كما تم التشديد على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، والتنسيق الكامل بين شركة الصرف الصحي وغرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

أرقام الطوارئ في الإسكندرية

كما تستمر أعمال غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم، لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.