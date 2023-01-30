طقس الإسكندرية غدا.. أمطار واضطراب ملاحي تزامنا مع ذروة «نوة الكرم»

يشهد طقس الإسكندرية غدًا الثلاثاء، ذروة نوة الكرم الحالية حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل أكبر مع سقوط أمطار متوسطة، بالإضافة إلى ارتفاع الأمواج التي تسبب اضطرابا ملاحيا لعمليات الصيد على شواطئ الإسكندرية.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الإسكندرية، فإنه يسود طقس بارد صباحًا معتدل نهارًا مع وجود أمطار خفيفة إلى متوسط بنسبة حدوث من 30 إلى 40%.

طقس الإسكندرية غدا

ويصاحب طقس الإسكندرية غدا درجات حرارة منخفضة، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11، مع سرعة رياح من 50 إلى 70 كيلو مترا في الساعة.

وتنبأت الهيئة العامة للأرصاد أن تكون حالة البحر ضمن طقس الإسكندرية غدًا مضطربة، من حيث ارتفاع الأمواج التي تتراوح من 3 إلى 4.5 متر، وتكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وهو الأمر الذي يسبب اضطراب في الملاحة والصيد.

طوارئ مع طقس الإسكندرية غدا

ويتزامن مع طقس الإسكندرية غدا استمرار حالة الطوارئ التي أعلنها اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اعتبارا من صباح اليوم الاثنين، استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأنه من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية بدءا من اليوم الاثنين أمطارا خفيفة تزداد شدتها إلى متوسطة غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.