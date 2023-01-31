«التنمية المحلية»: إقبال على جناح «أيادي مصر» للمنتجات اليدوية بمعرض الكتاب

شاركت المنصة الالكترونية «أيادي مصر»، التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية المميزة ومنتجات التكتلات الاقتصادية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية تحت رعاية ئيس الجمهورية، حيث يتم الترويج لمنتجات مشروعات المرأة والشباب ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لقرى قنا وسوهاج ومحافظات أخرى.

إقبال على جناح أيادي مصر

ورصدت وزارة التنمية المحلية في تقرير لها إقبال زوار معرض الكتاب على زيارة جناح «أيادي مصر»، وإشادتهم بالمنتجات المعروضة، والتي تتضمن التلي من سوهاج والفركا والخزف وخشب سرسوع والفخار من قنا، كما تضمن الجناح منتجات الخيامية من الأقصر و السجاد من البحيرة «مدينة رشيد»، والفخار من قرية الفواخير بالقاهرة والنحاس والخزف من القاهرة والمنتجات الزجاجية من الجيزة والعديد من المنتجات الأخرى.

خطة تدريب العاملين بالمحليات

من ناحية أخرى، تابعت وزارة التنمية المحلية خطة تدريب العاملين بالمحليات داخل مركز سقارة خلال الأسبوع الجاري حيث تم تدريب 154 موظفا حول الخطة الاستراتيجية لمواجهة الزيادة السكانية وخلق كوادر متخصصة في مجال صنع وصياغة السياسات والتخطيط السكاني وتحديد المشكلات وتحليل أسبابها وتقديم تقارير دورية للمحافظين عن الموقف السكاني باستمرار، علاوة على تنظيم دورة عن الأرشفة والفهرسة الإلكترونية والميكروفيلم، فيما تستمر دورة «إعداد قادة المستقبل»، للأسبوع الثاني علي التوالي حيث تهدف الدورة إلى إعداد صف ثان مدرب على أحدث البرامج التدريبية داخل المحليات بمختلف المحافظات وإعداد كوادر مؤهلة لتولى مناصب قيادية بالمحليات خلال الفترة المقبلة في إطار اهتمام الدولة بالشباب .