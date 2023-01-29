«التنمية المحلية»: استمرار عمل أكثر من 19 ألف منفذ للسلع حتى نهاية رمضان

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة، لافتتاح مزيد من معارض السلع والمنافذ بكل المحافظات، واستمرار عملها حتى نهاية شهر رمضان، لتوفير السلع بجودة وسعر مخفض للمواطنين، بالتنسيق مع وزارتى التموين والزراعة والغرفة التجارية والقطاعات الخدمية الخاصة بالأمن الغذائى بالمحافظات، والتركيز على الأحياء الأكثر احتياجا والقرى والنجوع، والوصول إليها من خلال المنافذ المتحركة.

زيادة المعروض داخل المنافذ

وأضاف قاسم لـ«الوطن» أنه يتم العمل على زيادة المعروض من السلع داخل المنافذ ومعارض أهلا رمضان واستمرارها، مع اتخاذ إجراء ضد أي محاولات لاحتكار السلع فى الأسواق والمحلات، وتكثيف الحملات، موضحا أنه تم تشغيل أكثر من 19 ألف منفذ ثابت ومتحرك في الأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، علاوة على أن مبادرة سند الخير التى أطلقتها الوزارة وصلت لـ80 سيارة حتى الآن تجوب المحافظات وتصل للقرى، مشيرا إلى أنه من المتوقع زيادة عدد سيارات سند الخير لـ120 سيارة قبل شهر رمضان، بالتنسيق مع المجتمع المدني والجمعيات من أجل استهداف القرى الأكثر احتياجا، لتوفير السلع بتخفيضات تصل لـ25%، لتخفيف العبء عن المواطنين والعمل على مكافحة احتكار السلع.

توفير السلع بأسعار مخفضة

وأشار إلى أنّ الوزارة مستمرة في فتح المنافذ والأسعار معلنة بشكل واضح على السيارات المتحركة، أو فى واجهات المعارض أو وضعها على السلع، لافتا إلى وجود متابعة من الطب البيطرى والجهات المختصة على اللحوم والدواجن والأسماك للتأكد من سلامتها، موضحا أن معارض السلع يتم افتتاحها يوميا بالمحافظات، والتركيز على الأحياء الأكثر احتياجا لتوفير السلع الغذائية من السكر والزيت والأرز والسمن واللحوم، فضلا عن تنفيذ حملات يومية مكثفة للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار، وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها، كما يتم التوسع في منافذ السلع الأيام المقبلة لتخفيف العبء عن المواطنين والوصول إلى القرى والنجوع بالمحافظات لكل المواطنين.