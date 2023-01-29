شروط التقديم لوظيفة مدير إدارة تأمين المعلومات بـ«التنمية المحلية»

حددت وزارة التنمية المحلية شروط التقديم لوظيفة مدير عام إدارة البنية الأساسية وتأمين المعلومات بديوان عام الوزارة بهدف ضمان توفير مستلزمات البنية الأساسية للمعلومات والأمن السيبراني للمعلومات بما يضمن تحقيق النتائج المستهدفة، ومن المهام والصلاحيات المطلوبة للوظيفة.

المهام العامة

- المشاركة في وضع الخطة السنوية لإدارة البنية الأساسية بما يتفق مع استراتيجية وزارة التنمية المحلية ،والعمل على وضع الأهداف التنفيذية والبرامج التشغيلية ومعدلات الأداء المطلوب تحقيقها.

- تقديم المقترحات الخاصة بالاحتياجات المطلوبة من الموارد البشرية والتدريبية والمالية والمستلزمات الإدارية اللازمة لتنفيذ الأعمال والأنشطة المختلفة بالإدارة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.

- تقييم أعمال الإدارة والعاملين والتأكد من إنجازها من حيث الكفاءة والفعالية في ضوء الأنظمة واللوائح المقررة من الوزارة

المهام التخصصية

- العمل على وضع خطة لاحتياجات الوزارة من مستلزمات البنية الأساسية التكنولوجية من أجهزة الحاسب الآلي وطابعات وماسحات ضوئية وشبكات وبرامج تشغيل ورخص استخدام وغيرها متضمنة الأنواع والكميات والمواصفات والتكاليف

- توفير احتياجات الوزارة من مستلزمات البنية الأساسية التكنولوجية اللازمة لميكنة أعمالها واستدامتها

- متابعة إدارة مكونات البنية الأساسية مع القيام بكل أعمال الصيانة الدورية للأجهزة.

- توفير التأمين السيبراني لنظم المعلومات لوزارة التنمية المحلية ضد المخاطر المحتملة سواء بشرية أو طبيعية ووضع الضوابط اللازمة لذلك.

- وضع وتنفيذ نظام معلومات على الشبكة الداخلية للوزارة لتسهيل الاتصال وتبادل المعلومات داخل الوزارة بينها وبين الجهات المعنية

نتائج الوظيفة

- تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للإدارة والأهداف العامة المنبثقة عنها في ضوء الاستراتيجية العامة للوزارة

- تأمين وضمان سرية البيانات والمعلومات المتداولة بالوزارة

- تسهيل الاتصال بهدف تبادل المعلومات

الخبرات

- اجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- قضاء مدة عام على الأقل فى ظيفة من المستوى الوظيفي الأدنى.