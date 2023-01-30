«التنمية المحلية»: تركيب 406 آلاف قطعة موفرة لاستهلاك المياه في دور العبادة

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تركيب أكثر من 406 آلاف قطعة موفرة لاستهلاك المياه في دور العبادة بجميع المحافظات، لتخفيض استهلاك المياه نحو 50% من الاستهلاك في المساجد الأهلية والكنائس، لافتا إلى أنّ الوزارة تتيح الاعتمادات المالية اللازمة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتركيب هذه القطع، وتغطية 35 ألف مسجد أهلي و7 آلاف كنيسة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة ترشيد استهلاك المياه، وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة، وعملا بالبروتوكول الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان «الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي» لتركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بالمساجد الأهلية والكنائس بتكلفة مبدئية 10 ملايين جنيه.

فرق عمل لمتابعة تركيب القطع الموفرة في المحافظات

وأكد اللواء هشام آمنة، أنّه جرى تشكيل فرق عمل من الوزارة لمتابعة عمليات التركيب بالمحافظات وحل أي مشكلات تعيق التنفيذ، مشيرا إلى وجود خطة للتوسع في إتاحة القطع الموفرة لاستهلاك المياه وتركيبها في مختلف المنشأت والمباني الحكومية والأماكن العامة، والتي تنفذها جميع الوزارات وأجهزة الدولة، ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لتنفيذ استراتيجية ترشيد المياه واستغلالها بالشكل الأمثل حفاظا على مواردنا المائية وتوفير تكلفة استهلاك المياه.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنّ محافظة الاسكندرية احتلت الصدارة في تركيب القطع الموفرة للمياه والتى بلغ عددها 57,6 ألف قطعة، يليها محافظتي القاهرة وأسيوط بـ24,5 ألف قطعة، ثم محافظة الشرقية بـ24,4 الف قطعة، ثم المنوفية بـ22,2 الف قطعة، والغربية بـ 22,1 ألف قطعة، والبحيرة بعدد 22 ألف قطعة، وقنا بـ19 ألف قطعة، والقليوبية والدقهلية والمنيا بعدد 18,1 ألف قطعة موفرة لكل منهم.

صيانة دورية للحفاظ على القطع الموفرة من التلف

ووجّه اللواء هشام آمنة، المحافظات، بتحديد مسؤول للصيانة الدورية للقطع الموفرة لضمان الحفاظ عليها من التلف، مع الالتزام بعمل الصيانة المطلوبة،وموافاة الوزارة بشكل دوري بإجراءات التركيب في جميع الوحدات والمراكز والمدن بكل محافظة، من خلال مختص في كل محافظة ينسّق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتركيب القطع الموفرة بالمساجد الأهلية والكنائس.