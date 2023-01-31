سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء

كشفت البنوك المصرية عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية، عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، حيث سجّل سعر الدولار الرسمي بالبنك المركزي المصري 29.82 جنيه للشراء، و29.92 جنيه للبيع، فيما بلغ 29.9 جنيه للشراء، و30 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر.

الدولار محل اهتمام المواطنين والمستثمرين

وتستعرض «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك العاملة داخل مصر، سواء الحكومية أو العربية أو الأجنبية، وفق آخر تحديث للبنوك على المواقع الرسمية لها اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

- سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 29.82 جنيه للشراء، فيما بلغ 29.92 جنيه للبيع.

- سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بـ البنك الأهلي 29.9 جنيه للشراء، و30 جنيه للبيع.

- سعر الدولار ببنك مصر مقابل الجنيه المصري 29.9 جنيه للشراء، و30 جنيه للبيع.

- سعر الدولار ببنك قناة السويس أمام الجنيه المصري 30 جنيه للشراء، و30.10 جنيه للبيع.

- سعر الدولار بالمصرف المتحد مقابل الجنيه المصري اليوم 30 جنيه للشراء، و30.10 جنيه للبيع.

- سعر الدولار اليوم ببنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري 30 جنيه للشراء، و30.1 جنيه للبيع.

- سعر الدولار اليوم بالبنك التجاري الدولي CIB، بلغ 30 جنيه مقابل الشراء، و30.1 جنيه مقابل البيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المختلفة

- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببنك أبوظبي الإسلامي 30.7 جنيه مقابل الشراء، فيما بلغ 30.10 جنيه مقابل البيع.

- سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببنك الكويت الوطني 30 جنيه للشراء، و30.10 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدولار ببنك قطر الوطني الأهلي 30.0 جنيه للشراء، فيما بلغ 30.10 جنيه للبيع.