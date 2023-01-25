سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك.. منها الأهلي والسويس

كشت البنوك العاملة في مصر، عن سعر الدولار اليوم الأربعاء، حيث يهتم بها عدد كبير من المتعاملين في سوق الصرف، وكذا العاملين بالخارج، ومن تأتيهم تحويلات رواتبهم بالدولار، وشهدت العملة الخضراء استقرارا ملحوظا في سوق الصرف.

سعر الدولار اليوم

وترصد السطور التالية سعر الدولار في البنوك العاملية في مصر، كما يلي.

سعر الدولار اليوم بالبنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم، في البنك التجاري الدولي، نحو 29.84 جنيه للشراء، و29.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 29.74 جنيه للشراء، و29.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي 29.74 جنيه للشراء، و29.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم نحو 29.82 جنيه للشراء، و29.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 29.84 جنيه بالنسبة لعمليات الشراء، و29.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس 29.84 جنيه للشراء، و29.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر العملة الأمريكية في المصرف المتحد اليوم نحو 29.84 جنيه للشراء، و29.94 جنيه للبيع.