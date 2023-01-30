سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 30-1-2023

كشفت البنوك العاملة في مصر، عن سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 30 يناير 2023، وفقا للمواقع الرسمية للبنوك المحلية والعربية والأجنبية العاملة داخل القطاع المصرفي المصري، مع بداية التعاملات الصباحية اليوم.

سعر الدولار اليوم

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، سعر الدولار في البنوك العاملية في مصر، اليوم، كالتالي:

سعر الدولار في cib

سجل سعر الدولار، في بنك cib، نحو 29.84 جنيه للشراء، و29.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 29.74 جنيه للشراء، و29.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي، 29.74 جنيه للشراء، و29.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم، نحو 29.85 جنيه للشراء، و29.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 29.84 جنيه، بالنسبة لعمليات الشراء، و29.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس، 29.84 جنيه للشراء، و29.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر العملة الأمريكية في المصرف المتحد، اليوم، نحو 29.84 جنيه للشراء، و29.94 جنيه للبيع.