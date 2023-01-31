تفاصيل مصرع طفل غرقا في نهر النيل بسوهاج.. «لا يجيد السباحة»

لقي طفل مصرعه في نهر النيل، بناحية طهطا، لعدم إجادته السباحة، وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد غرق شخص بنهر النيل، دائرة مركز طهطا.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي، بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، تصاحبها وحدة إنقاذ نهري، كما انتقلت سيارة إسعاف من مرفق إسعاف سوهاج لموقع الحادث.

وبالإنتقال لموقع الحادث تبين غرق طفل «فارس. ب»، 14 عاما، طالب، في نهر النيل بناحية بطهطا، وتمكنت فرقة الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الطفل، وجرى نقله بسيارة الإسعاف لمشرحة مستشفى طهطا المركزي، تحت تصرف الجهات المختصة.

غرق لعدم إجادة السباحة

وبسؤال والدة الطفل المدعوة «م. أ. م»، ربة منزل، وتقيم بدائرة المركز، قررت استحمام نجلها بنهر النيل، رفقة طفل آخر، ولعدم إجادته السباحة غرق.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.