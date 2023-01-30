خروج «عروس سوهاج» من المستشفى.. تستكمل علاجها بالمنزل لتتعافى من الصدمة

غادرت «منى أحمد» ابنة قرية الحمادية بمركز سوهاج، الشهيرة بعروس سوهاج، مستشفى سوهاج الجامعي، عقب خروجها من العناية المركزة وبداية تعافيها من جلطة ألمت بها بعد معرفة وفاة زوجها الشاب الثلاثيني «علي عبد الموجود» ابن قرية الحمادية، الشهير بعريس سوهاج والذي لقي مصرعه، مختنقا بدخان موقد التدفئة.

استردت عروس سوهاج عافيتها تدريجيا وفضل ذويها أن تستكمل علاجها بالمنزل، لمساعدتها على التعافى من الصدمة، وفقا لحديث «أحمد عبد الله» نجل عمومتهما لـ«الوطن».

اختناق عريس سوهاج بدخان الموقد

وكانت قد أصيبت عروس سوهاج باختناق بدخان موقد التدفئة وظلت بالعناية المركزة بمستشفى سوهاج الجامعي لأكثر من يومين، بينما لقي زوجها عريس سوهاج مصرعه، متأثرا بالاختناق حيث لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء إسعافه، عقب زفافهما بأقل من شهرين.

البرد يقتل عريس سوهاج

وقصت عروس سوهاج على ذويها عقب استعادة وعيها تفاصيل الواقعة، بمعاناتها وزوجها الراحل عريس سوهاج من البرد، إثر الموجة الباردة التي أثرت على مدينة سوهاج، لتسجل أبرد محافظات الصعيد خلال الأسبوع الماضي، فقررا إشعال موقد التدفئة، بالصالة ثم نقله لغرفة النوم، قبل نومهما دون أن يطفئاه، ليختنقا بدخانه.

الإخطار الأمني بواقعة عريس سوهاج

وتلقت مديرية أمن سوهاج إخطارا يفيد وصول عروسين لمستشفى سوهاج الجامعي، مصابين باختناق دخان الموقد وقد لفظ العريس أنفاسه الأخيرة أثناء إسعافه بينما تم إنقاذ زوجته وتحرر محضر بالواقعة.