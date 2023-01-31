سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

كشفت البنوك المصرية، عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية، عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، حيث سجل سعر صرف العملة السعودية في البنك المركزي المصري 7.98 جنيه للشراء، و8.00 جنيهات للبيع، فيما بلغ بالبنك الأهلي وبنك مصر 7.99 جنيه للشراء، و8.02 جنيه للبيع.

الريال السعودي محل اهتمام المستثمرين العرب والأجانب

والريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية، وهي محل اهتمام لمختلف المواطنين والمستثمرين المهتمين بالبحث عن أسعار العملات الأجنبية المختلفة، وترصد «الوطن» في التقرير التالي، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في عدد من البنوك وفق آخر تحديث على المواقع الإلكترونية لها.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

وجاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وفقا للمواقع الرسمية للبنوك وفق آخر تحديث، كما يلي.

- شهد سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي 7.98 جنيه للشراء، فيما بلغ 8.00 جنيهات للبيع.

- وفي بنك المشرق سجل الريال نحو 7.99 جنيه للشراء، وللبيع 8.02 جنيه.

- في المصرف العربي الدولي AIB، استقر سعر صرف الريال عند 7.99 جنيه للشراء، وللبيع 8.01 جنيه.

- وصل سعر الريال في بنك مصر لنحو 7.94 جنيه للشراء، و7.99 جنيه للبيع.

- سجل سعر صرف الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 7.99 جنيه للشراء، وللبيع 8.01 جنيه.

- سجل سعر صرف الريال السعودي داخل بنك كريدي أجريكول 7.94 جنيه للشراء، و8.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة اليوم

- وفي بنك NBK الكويت الوطني، استقر السعر عند 7.79 جنيه للشراء، وللبيع 8.01 جنيه.

- بلغ سعر الريال في البنك الأهلي المصري نحو 7.94 جنيه للشراء، و7.99 جنيه للبيع.

- في بنك بلوم مصر، استقرت العملة السعودية عند 7.89 جنيه للشراء، والبيع 8.01 جنيه.

- سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 8.00 جنيه للشراء، وللبيع 8.01 جنيه.